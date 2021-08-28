Роналду не сможет взять в "Манчестер Юнайтед" седьмой номер

Португальский нападающий Криштиану Роналду не сможет выступать за "Манчестер Юнайтед" под любимым седьмым номером. Он занят Эдинсоном Кавани.

По правилам Английской премьер-лиги игрок получает номер на весь сезон и сменить его он не может. В нынешнем чемпионате любимая "семерка" Роналду принадлежит Эдинсону Кавани.

При этом шанс на получение заветного номера у Роналду все же сохраняется. В случае, если Кавани покинет клуб, номер станет вакантным.

Не исключен вариант, при котором руководство "Манчестер Юнайтед" обратится в АПЛ с просьбой в виде исключения позволить Роналду выступать под номером 7.

Напомним, 27 августа "МЮ" объявил о договоренности с "Ювентусом" по трансферу Роналду. Ожидается, что португалец подпишет контракт на два года. Сумма трансфера составит 28 миллионов евро.