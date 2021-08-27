"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Роналду

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте "МЮ". "Манчестер Юнайтед" рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о трансфере Криштиану Роналду при условии согласования личных требований, визы и прохождения медосмотра", - говорится в заявлении клуба.

Роналду уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 годы. На его счету 118 голов в 292 матчах за этот клуб. Вместе с "МЮ" он трижды становился чемпионом Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" после "МЮ" выступал за "Реал" и "Ювентус". Сумма трансфера составит, по данным СМИ, 28 миллионов евро.

Ранее в пятницу Роналду попрощался с партнерами по "Ювентусу" и покинул Италию.