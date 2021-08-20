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20.08.2021 03:10
Рубрика: Спорт

Роналду и Месси не попали в топ-3 игроков Европы

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8540)
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку года по версии УЕФА. В топ-3 списка вошли победители Лиги чемпионов в составе "Челси" Жоржиньо и Н Голо Канте, а также хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

Примечательно, что впервые за долгое время в тройку претендентов не попали Криштиану Роналду и Месси. Обладатель приза будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 26 августа в Стамбуле.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Также будет вручена награда лучшему тренеру года. На нее претендуют наставники команд - участниц финала Лиги чемпионов Томас Тухель ("Челси") с Хосепом Гвардиолой ("Манчестер Сити"), плюс Роберто Манчини, приведший сборную Италии к победе на чемпионате Европы.

При составлении списков учитывались голоса 24 наставников сборных, участвовавших в Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов с Лигой Европы и 55 журналистов.

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