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19.08.2021 15:59
Рубрика: Спорт

Вратарь "Байера" Андрей Лунев вызван в сборную России по футболу

Текст: Артур Нанян
Голкипер немецкого "Байера" Андрей Лунев получил вызов в сборную России по футболу. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Изначально наставник сборной Валерий Карпин пригласил четырех вратарей: Гилерме, Александра Максименко, Юрия Дюпина и Сергея Песьякова. Все они будут готовиться к предстоящим сентябрьским играм отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборных Хорватии, Кипра и Мальты.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Что касается Лунева, то после перехода в "Байер" этим летом он не провел ни одного официального матча. Тем не менее, по словам Кафанова, в сборной рассчитывают на 29-летнего вратаря.

"Надеюсь, "Байер" отпустит его к нам. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени. В расширенном списке было семь вратарей, однако это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток. Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам занятий станет понятно, кто будет первым номером", - сказал Кафанов, слова которого приводит официальный канал сборной страны в Telegram.

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