Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ближайшие матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным огласил состав на три ближайших матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 - против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 числа) и Мальты (7 сентября). Об этом сообщается в официальном канале национальной команды в Telegram.

Главная новость - отсутствие в заявке Артема Дзюбы. Нападающий "Зенита" не слишком ярко начал сезон, не забив ни одного мяча в четырех встречах. Более того, в воскресной игре против "Локомотива" (1:1) Дзюба остался на скамейке запасных и вышел на поле в самой концовке.

Полностью состав сборной на предстоящие матчи выглядит следующим образом :

вратари - Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").

защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор").

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

После трех туров отборочного турнира чемпионата мира сборная России занимает второе место в группе Н, имея в своем активе шесть очков. Столько же набрала команда Хорватии, но "шашечные" опережают команду Валерия Карпина по дополнительным показателям. Далее расположились словаки (пять очков), киприоты (четыре), словенцы (три) и мальтийцы (одно очко).