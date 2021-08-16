Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ближайшие матчи

Главная новость - отсутствие в заявке Артема Дзюбы. Нападающий "Зенита" не слишком ярко начал сезон, не забив ни одного мяча в четырех встречах. Более того, в воскресной игре против "Локомотива" (1:1) Дзюба остался на скамейке запасных и вышел на поле в самой концовке.
Полностью состав сборной на предстоящие матчи выглядит следующим образом:
вратари - Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").
защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор").
полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия").
нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
После трех туров отборочного турнира чемпионата мира сборная России занимает второе место в группе Н, имея в своем активе шесть очков. Столько же набрала команда Хорватии, но "шашечные" опережают команду Валерия Карпина по дополнительным показателям. Далее расположились словаки (пять очков), киприоты (четыре), словенцы (три) и мальтийцы (одно очко).