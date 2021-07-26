Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, планирует ли он вызывать в национальную команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Между ними произошел конфликт, когда Карпин еще возглавлял "Спартак".

"Дзюба - был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную: мне может кто-то не нравиться, но это все останется за бортом. Если Артем покажет тот футбол, который может нам помочь, то будет в сборной", - цитирует Карпина Sport24.

Также новый наставник сборной отметил, что у него присутствует волнение накануне предстоящих матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

"Предстоит семь матчей без контрольных и товарищеских, из огня да в полымя начинаем с Хорватией. Времени мало, надо провести его с пользой", - сказал он.