Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира

Первым финалистом проходящего в Сочи Кубка мира стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

В полуфинале турнира с призовым фондом почти два миллиона долларов Карякин встречался с другим россиянином Владимиром Федосеевым.

В первой партии Карякин играл черными фигурами, но Федосеев не сумел реализовать преимущество первого хода. Играя белыми, Карякин сумел одолеть оппонента и вышел в финал.

Во втором полуфинале играют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. И тут в первой партии соперники подписали мирное соглашение.