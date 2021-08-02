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02.08.2021 19:41
Рубрика: Спорт

Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира

Текст: Максим Домчев

Первым финалистом проходящего в Сочи Кубка мира стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

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В полуфинале турнира с призовым фондом почти два миллиона долларов Карякин встречался с другим россиянином Владимиром Федосеевым.

В первой партии Карякин играл черными фигурами, но Федосеев не сумел реализовать преимущество первого хода. Играя белыми, Карякин сумел одолеть оппонента и вышел в финал.

Во втором полуфинале играют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. И тут в первой партии соперники подписали мирное соглашение.

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