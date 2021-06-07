Чернышенко: Ожидаем на шахматной Олимпиаде-2022 2700 человек из 185 стран

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году в Москве и Ханты-Мансийске 44-й Всемирной шахматной Олимпиады и конгресса Международной шахматной федерации.

В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, а также руководители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Решением оргкомитета был утвержден план мероприятий, которые предполагает подготовку по различным направлениям - организационно-информационную работу, составление культурной программы для гостей и участников, организацию волонтеров, санитарно-эпидемиологическое обеспечение.

Дмитрий Чернышенко отметил, что проведение шахматной Олимпиады запланировано с 1 по 31 июля 2022 года в Москве и Ханты-Мансийске. В столице пройдет турнир среди мужских и женских спортивных сборных команд, а в Ханты-Мансийске конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) и впервые в истории пройдет турнир для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изначально данные мероприятия планировалось провести в 2020 году. Но из-за распространения коронавирусной инфекции было принято решение перенести их на 2022 год.

"Шахматы любят в нашей стране, и наши спортсмены традиционно лидируют в крупных международных турнирах. Мы ожидаем, что в следующем году участие в турнире и конгрессе примут около 2 700 человек из 185 стран мира", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Аркадий Дворкович добавил: "Степень готовности к Всемирной шахматной Олимпиаде высокая. Необходимо утвердить матрицу ответственности со всеми задействованными регионами и структурами, чтобы уже перейти к практической реализации мероприятий организационного плана".

На совещании также обсудили подготовку и проведение в этом году в Сочи Кубка мира FIDE по шахматам и Кубка мира FIDE по шахматам среди женщин.

Кубки мира по шахматам в Сочи пройдут с 10 июля по 8 августа 2021 года. Состязания предлагается провести в Развлекательном центре "Галактика", который соответствует всем международным стандартам и требованиям FIDE. Кроме того, во время проведения спортивных соревнований запланировано проведение дополнительной шахматной программы для детей. Она будет организована в зале "Атом" Парка науки и искусств "Сириус".

"В Сочи есть вся необходимая инфраструктура для проведения международных соревнований. Это и спортивные объекты, и гостиницы, и простроенная транспортная логистика. Планируется, что в Кубке мира FIDE по шахматам примут участие 206 спортсменов, а в Кубке мира FIDE по шахматам среди женщин 103 спортсменки, завоевавших это право в соответствии с индивидуальным международным рейтингом, а также по итогам отборочных континентальных чемпионатов", - добавил вице-премьер.