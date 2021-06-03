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03.06.2021 21:02
Рубрика: Спорт

Вызывают к доске

Лагно завоевала путевку на турнир претендентов
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Российская шахматистка Екатерина Лагно по итогам Гран-при ФИДЕ завоевала право сыграть на турнире претенденток 2022 года.

На четвертом и заключительном этапе серии, который прошел в Гибралтаре, Лагно поделила третье-четвертое места. Согласно регламенту, нужно было принять участие в трех турнирах. Россиянка набрала в сумме 280 очков, уступив лишь соотечественнице Александре Горячкиной (398) и Хампи Конеру из Индии (293), которая, кстати, выиграла российский этап в "Сколково".

Фото: Александр Корольков/РГ
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В ходе Гран-при разыгрывалось два места на турнир претендентов. Но Горячкина уже обеспечила себе путевку как участница матча за звание чемпионки мира. Так что Лагно не упустила свой шанс. Напомним, что в 2020-м Горячкина уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь, которая является обладательницей мировой короны и ждет новую соперницу.

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