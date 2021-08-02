Валерий Карпин объяснил, почему покинул ФК "Ростов"

"Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех - и для ФК "Ростов", и для сборной России", - объяснил свой поступок Валерий Карпин.

Причина расставания стала невозможность совмещения двух должностей. При этом Валерий Карпин поблагодарил болельщиков, руководство клуба и региона за поддержку и заявил: "Ростовская область, город, клуб, болельщики - здесь всё стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера "Ростова", но я остаюсь в Ростове-на-Дону".

О том, кто будет выполнять обязанности наставника ФК "Ростов", не сообщается. Возможно, донскую команду возглавит тренер молодежного дубля Заур Тедеев.

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков выступил против совмещения тренерской работы Валерия Карпина в клубе "Ростов" и сборной России. Для принятия окончательного решения известному спортсмену отвели шесть месяцев. При попадании команды на чемпионат мира и выходе в стыковые матчи договор между РФС и тренером будет автоматически продлен до марта 2022 года.