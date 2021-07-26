Дюков: Решение о будущем Карпина в сборной России примем в декабре

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков выступил против совмещения тренерской работы Валерия Карпина в сборной России и клубе "Ростов". Специалисту отвели полгода на принятие окончательного решения, где он продолжит работу.

В понедельник РФС объявил о подписании контракта с Карпиным, который сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

"Я противник совмещения, это неправильно, но в данном случае это краткосрочная история", - заявил он и добавил, что решение о будущем Карпина в сборной будет принято в декабре.

При попадании на чемпионат мира и выходе в стыковые матчи договор между РФС и 52-летним специалистом будет автоматически продлен до марта 2022 года, сообщил Дюков.