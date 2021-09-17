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17.09.2021 00:21
Рубрика: Спорт

Пас Головина помог "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Французский "Монако" со счетом 1:0 переиграл австрийский "Штурм" в первом туре группового раунда Лиги Европы. Голевая передача на счету Александра Головина.
Фото: AP Photo/Daniel Cole Фото: AP Photo/Daniel Cole
Фото: AP Photo/Daniel Cole

В группе А французский "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, принимал "Штурм". Матч получился непростым, и его судьбу решил один точный удар.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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На 66-й минуте Головин, вышедший на замену в перерыве, нашел передачей Крепина Дьятта, который поразил ворота соперника.

В другом матче группы ПСВ и "Реал Сосьедад" сыграли вничью - 2:2.

"Монако" после первого тура возглавляет турнирную таблицу, набрав три очка.

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