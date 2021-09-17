Пас Головина помог "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы

Французский "Монако" со счетом 1:0 переиграл австрийский "Штурм" в первом туре группового раунда Лиги Европы. Голевая передача на счету Александра Головина.

В группе А французский "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, принимал "Штурм". Матч получился непростым, и его судьбу решил один точный удар.

На 66-й минуте Головин, вышедший на замену в перерыве, нашел передачей Крепина Дьятта, который поразил ворота соперника.

В другом матче группы ПСВ и "Реал Сосьедад" сыграли вничью - 2:2.

"Монако" после первого тура возглавляет турнирную таблицу, набрав три очка.