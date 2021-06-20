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20.06.2021 21:53
Рубрика: Спорт

Александр Головин: Мне надо прибавлять в статистике, больше забивать

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал свою игру накануне матча с Данией за выход в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Текст: Илья Соболев (Копенгаген)
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
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Юсуф Поульсен неуважительно высказался о сборной России. Мол, если их не обыгрывать, то кого. Добавит ли вам это мотивации?

Александр Головин: Думаю, никто на эти слова внимания не обращает. Все максимально настроены на игру и так.

Какое впечатление произвела на вас Дания?

Александр Головин: В первую очередь - увидели, что очень мощная команда, высокий темп, даже бельгийцам с ними было сложно в первом тайме. Очень мощные фланги, хорошая тактика, никакой недооценки быть не может

Довольны ли вы своей игрой? Как считаете, в чем вам нужно прибавить?

Александр Головин: Прибавлять нужно в статистике, забивать голы, отдавать передачи. Больше помогать команде в этом компоненте. А так, в целом, все нормально.

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