Александр Головин: Мне надо прибавлять в статистике, больше забивать

Юсуф Поульсен неуважительно высказался о сборной России. Мол, если их не обыгрывать, то кого. Добавит ли вам это мотивации?

Александр Головин: Думаю, никто на эти слова внимания не обращает. Все максимально настроены на игру и так.

Какое впечатление произвела на вас Дания?

Александр Головин: В первую очередь - увидели, что очень мощная команда, высокий темп, даже бельгийцам с ними было сложно в первом тайме. Очень мощные фланги, хорошая тактика, никакой недооценки быть не может

Довольны ли вы своей игрой? Как считаете, в чем вам нужно прибавить?

Александр Головин: Прибавлять нужно в статистике, забивать голы, отдавать передачи. Больше помогать команде в этом компоненте. А так, в целом, все нормально.