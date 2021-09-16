"Локомотив" в меньшинстве спасся от поражения в матче с "Марселем"

Московский "Локомотив" на последних секундах ушел от поражения в стартовом матче Лиги Европы на своем поле против "Марселя" - 1:1. С середины второй половины хозяева играли в меньшинстве.

После поражений "Зенита" в Лиге чемпионов и "Спартака" в Лиге Европы все надежды российских болельщиков были связаны с "Локомотивом". "Красно-зеленые" неплохо стартовали в национальном первенстве, даже несмотря на потерю летом нескольких лидеров. И все именно еврокубки должны были дать ответ на вопрос - какова все же истинная сила команды Марко Николича. В этом смысле встреча с "Марселем" никакой ясности не внесла.

С одной стороны "Локомотив" проявил характер: оставшись в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна в середине второй половины, хозяева, тем не менее, уже в компенсированное время сравняли счет и вырвали одно очко. С другой - даже при равных составах "Марсель", вышедший без ряда ведущих футболистов, выглядел намного лучше "красно-зеленых" и создал у чужих ворот кучу моментов. 5:18 - такова статистика ударов в сегодняшнем поединке в пользу французской команды. Чудо, что гости не сумели забить второй, а "Локомотив" выстоял.

В параллельном матче группы "Е" турецкий "Галатасарай" одолел дома "Лацио" (1:0). В следующем туре 30 сентября "Марсель" примет "Галатасарай", а "Локомотив" отправится в Рим.