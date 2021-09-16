Сергей Карасев рассудит ЦСКА и "Спартак" в восьмом туре РПЛ

Встреча команд пройдет 20 сентября на арене ЦСКА и начнется в 19.30 мск. В нынешнем сезоне РПЛ на счету Карасева, который также работал на прошедшем чемпионате Европы, всего два матча, в которых он показал 13 желтых карточек, удалил двух игроков и назначил два пенальти.

Помогать Карасеву будут судьи на линиях Максим Гаврилин и Алексей Лунев, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. Роль судьи VAR выполнит Виталий Мешков, его помощник - Дмитрий Мосякин.

На остальные матчи восьмого тура назначены следующие арбитры :

"Уфа" - "Химки": судья - Павел Кукуян, ассистенты судьи - Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья - Александр Машлякевич; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Антон Кобзев.

"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов": судья - Игорь Панин, ассистенты судьи - Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья - Кирилл Силантьев; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Илья Елеференко.

"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар": судья - Иван Сиденков, ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Егор Болховитин.

"Нижний Новгород" - "Арсенал" (Тула): судья - Артем Любимов, ассистенты судьи - Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Алексей Стипиди.

"Сочи" - "Динамо" (Москва): судья - Василий Казарцев, ассистенты судьи - Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Кирилл Левников; AVAR - Алексей Воронцов.

"Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва): судья - Алексей Сухой, ассистенты судьи - Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Иван Сараев; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Александр Богданов.

"Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург): судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Николай Богач.