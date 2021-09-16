Сергей Карасев рассудит ЦСКА и "Спартак" в восьмом туре РПЛ

Новости

Лавров: Путин принял приглашение КНР посетить зимнюю Олимпиаду-2022 16:20
Вице-премьер Юрий Борисов назвал сумму, которая понадобится на новые самолеты 15:58
Спецслужбы Германии предотвратили теракт в синагоге 15:42
Кабмин направит свыше 4 млрд рублей пострадавшим от паводков в Забайкалье 15:35
Кабмин выделит еще около 3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам 15:34
Собянин: За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы 15:30
Появился новый вид кибермошенничества с использованием одной буквы 15:21
Почему в Москве начали расти цены на съемные квартиры 15:13
МИД РФ напомнил США о недопустимости вмешательства в российские выборы 15:08
Во Франции представили уникальный поезд на водородном топливе 15:04
Похороны генерала Казанцева прошли в Краснодаре 14:59
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям" 14:43
В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования 14:30
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино выйдет в России в ноябре 14:22
Мультистобалльникам из Подмосковья выплатили по 100 тысяч рублей 14:06
В дни выборов в столице будет не выше +13 14:05
Карасин: Участие наблюдателей от ПА ОДКБ способствует открытости выборов 14:02
Эксперты оценили подготовку домов к зиме 13:59
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 13:33
Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 14:49
Рубрика: Спорт

Сергей Карасев рассудит ЦСКА и "Спартак" в восьмом туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Сергею Карасеву доверено обслуживать московское дерби ЦСКА - "Спартак" в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images
Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Встреча команд пройдет 20 сентября на арене ЦСКА и начнется в 19.30 мск. В нынешнем сезоне РПЛ на счету Карасева, который также работал на прошедшем чемпионате Европы, всего два матча, в которых он показал 13 желтых карточек, удалил двух игроков и назначил два пенальти.

Помогать Карасеву будут судьи на линиях Максим Гаврилин и Алексей Лунев, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. Роль судьи VAR выполнит Виталий Мешков, его помощник - Дмитрий Мосякин.

На остальные матчи восьмого тура назначены следующие арбитры:

"Уфа" - "Химки": судья - Павел Кукуян, ассистенты судьи - Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья - Александр Машлякевич; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Антон Кобзев.

"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов": судья - Игорь Панин, ассистенты судьи - Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья - Кирилл Силантьев; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Илья Елеференко.

Фото: Getty Images
Карасев о работе на Суперкубке УЕФА: Мечта стала явью

"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар": судья - Иван Сиденков, ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Егор Болховитин.

"Нижний Новгород" - "Арсенал" (Тула): судья - Артем Любимов, ассистенты судьи - Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Алексей Стипиди.

"Сочи" - "Динамо" (Москва): судья - Василий Казарцев, ассистенты судьи - Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Кирилл Левников; AVAR - Алексей Воронцов.

"Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва): судья - Алексей Сухой, ассистенты судьи - Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Иван Сараев; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Александр Богданов.

"Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург): судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Николай Богач.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2021/2022