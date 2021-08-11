Карасев о работе на Суперкубке УЕФА: Мечта стала явью

В среду вечером триумфаторы прошедшего сезона разыграют первый трофей нынешней кампании - Суперкубок УЕФА. В Белфасте победитель Лиги чемпионов "Челси" встретится с "Вильярреалом", выигравшим Лигу Европы.

Сергей Карасев по праву считается одним из лучших судей не только в России, но и в Европе. Фото: Getty Images

Матч за Суперкубок хоть и носит статус официального, но исторически его, скорее, рассматривают как некое шоу, предваряющее старт большого сезона. Тем не менее - это трофей, причем престижный. А принять участие в таком событии дорогого стоит.

По традиции УЕФА объявляет о своем выборе бригады арбитров за пару недель до Суперкубка. Абсолютно заслуженно назначение на игру получила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, блестяще отработавшим на чемпионате Европы-2020. Были даже разговоры о том, что Карасев будет судить финал Евро, но этой чести удостоился опытный Бьорн Куйперс.

Назначение Карасева - историческое событие для российского футбола. Последний раз наш рефери судил решающий матч еврокубка (среди мужчин) аж 25 лет назад - тогда Николай Левников отработал первую из двух встреч Суперкубка УЕФА-1995 между "Ювентусом" и "ПСЖ". С тех пор у нас были известные рефери, но никому из них не доверяли решающий матч еврокубков, или Суперкубка. И вот настало время Карасева - действительно одного из лучших не только отечественных, но и европейских арбитров.

- Работа на таком матче - это такая далекая мечта, которая стала явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю. Мы самые счастливые люди: я, Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Смотрите игру, поддерживайте нас - это очень важно. Мы горды, чувствуем огромную ответственность и постараемся оправдать все ваши ожидания. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших женщин-арбитров: Анастасию Пустовойтову и Екатерину Курочкину с прекрасно проведенной Олимпиадой и финалом, - сказал Карасев в "Инстаграме".

Сергей Карасев блестяще отработал на чемпионате Европы и заслуженно получил шанс быть главным рефери в матче за Суперкубок УЕФА

Понаблюдать за судейством Карасева с трибун смогут максимум 13 тысяч человек. Билеты поступили в продажу 30 июля, и приобрести их можно было на официальном сайте УЕФА до 2 августа. При входе на стадион все болельщики, в соответствии с местным законодательством, будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест. Торговые точки внутри арены не будут продавать еду и напитки. Фанаты из-за рубежа должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать на тот момент.

Что касается непосредственно матча, то выделить в нем явного фаворита непросто. Хотя, наверное, небольшое предпочтение стоит отдать "Челси". Все же у лондонцев сильнее состав, у них есть большой опыт участия в таких встречах, в то время как "Вильярреал" впервые в истории поборется за Суперкубок.

Интересно, что представители английской Премьер-лиги не обыгрывали в Суперкубке УЕФА команды из других стран аж с 2005 года, когда "Ливерпуль" обыграл ЦСКА. С тех пор клубы из туманного Альбиона потерпели пять поражений. В то же время испанские команды чаще всех завоевывали этот трофей - 15 раз.

- Завоевание Суперкубка стало бы отличным способом подвести черту под прошлым сезоном. Этот матч покажет, на что мы способны, - считает тренер "Вильярреала" Унаи Эмери.

Где будем смотреть

11 августа, среда, "Матч ТВ", 21:45. "Челси" - "Вильярреал". Прямая трансляция.