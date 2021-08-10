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10.08.2021 23:57
Рубрика: Спорт

"Спартак" снова проиграл "Бенфике" и вылетел из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" во второй раз проиграл "Бенфике" (0:2) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Если откровенно, уже после первой встречи, в которой "красно-белые" уступили со счетом 0:2, стало понятно, что шансов у команды Руя Витории на выход в следующий раунд немного. "Бенфика" куда опытнее российского клуба, мощнее по составу, да и по игре не дала поводов в себе усомниться.

Фото: AP Photo/Francois Mori
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Матч в Лиссабоне по сценарию был чем-то схож с противостоянием этих команд в Москве. Португальцы также лучше контролировали мяч, больше создавали и заслуженно победили. На 57-й минуте отличился бывший полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу, а уже в компенсированное время автоголом отметился Самуэль Жиго.

Тем временем в четвертый раунд квалификации вышел "Монако", во второй раз обыгравший "Спарту" (2:0, 3:1). В ответной встрече один из мячей в ворота пражан забил хавбек сборной России Александр Головин.

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