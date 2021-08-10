"ПСЖ" представил Лионеля Месси

"Пари Сен-Жермен" официально представил Лионеля Месси. Французский клуб опубликовал видео с аргентинцем в футболке с номером 30.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Во вторник днем Месси прилете в Париж, где он прошел медосмотр и подписал контракт с новой командой. Соглашение будет действовать два года с опцией продления еще на один сезон. По словам Лионеля, проект "ПСЖ" полностью соответствует его амбициям.

"С нетерпением жду начала новой главы в моей карьере. Знаю, насколько талантливые здесь футболисты. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле "Парк де Пренс", - заявил Месси.

Об уходе из "Барселоны", за которую аргентинец выступал на протяжении всей карьеры, сам же Месси объявил в конце прошлой недели на пресс-конференции.