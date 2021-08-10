"ПСЖ" объявил о переходе Месси

Бывший форвард "Барселоны" Лионель Месси стал игроком "Пари Сен-Жермен". Французский клуб опубликовал у себя в Twitter видеоролик в честь звездного новичка.

Сам Месси в ближайшие часы прибудет в Париж, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с "ПСЖ". Ожидается, что соглашение будет действовать два года с возможностью продления еще на один сезон. По неофициальным данным, зарплата Лионеля в новом клубе составит 35 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Об уходе из "Барселоны", за которую Месси выступал на протяжении всей карьеры, аргентинец объявил в конце прошлой недели на созванной им же пресс-конференции. Один из лучших футболистов в истории подчеркнул, что у него есть сразу несколько предложений.

Помимо "ПСЖ", как сообщают испанские СМИ, пригласить Лионеля намеревался "Атлетико", где играет один из лучших друзей аргентинца Луис Суарес.