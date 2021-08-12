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Рубрика: Спорт

"Челси" обыграл "Вильярреал" и завоевал Суперкубок УЕФА

Текст: Артур Нанян
Лондонский "Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА благодаря победе в серии пенальти над "Вильярреалом" (1:1, 6:5).
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Топ-клубы традиционно рассматривают матч за Суперкубок как выставочный, предваряющий старт большого сезона. Но при этом в последнее время гранды все чаще выставляют на такие игры стартовые составы. Все же нечасто есть возможность завоевать трофей, победив лишь в одной встрече.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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В отличие от "Челси" для "Вильярреала" такие поединки в диковинку. "Желтая субмарина" впервые боролась за Суперкубок, в то время как лондонцы не далее как два года назад бились с "Ливерпулем", уступив "красным" в серии пенальти.

В первом тайме матча в Белфасте преимуществом владели англичане. Логично, что именно "Челси" и открыл счет: на 27-й минуте отличился Хаким Зиеш. Буквально через несколько мгновений марокканец получил травму плеча и вынужден был покинуть поле. После перерыва "Вильярреал" перехватил инициативу и стал раз за разом угрожать воротам соперника. В конце концов испанцы добились своего: благодаря голу Жерара Морено подопечные Унаи Эмери перевели поединок в дополнительное время.

В овертайме голов забито не было, а в серии пенальти удачливее оказался "Челси": у лондонцев свою попытку не реализовал Кай Хавертц, а у испанцев - Айсса Манди и Рауль Альбиоль. Добавим, что этот матч обслуживала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

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