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17.08.2021 23:42
Рубрика: Спорт

"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Мюнхенская "Бавария" стала обладателем Суперкубка Германии, победив в принципиальном матче дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Уже в восьмой раз за последние девять лет именно эти две команды разыгрывают Суперкубок. Трижды успеха добивалась "Боруссия", которая в основном берет Кубок страны. Но все же класс мюнхенцев выше, что они и доказали во вторничный вечер, причем на домашней арене "желто-черных". Дубль оформил Роберт Левандовски, еще один мяч у гостей забил Томас Мюллер, а у хозяев отличился Марко Ройс.

Добавим, что "Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок. У ближайшего преследователя "Боруссии" в активе шесть побед.

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