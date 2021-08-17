"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии

Мюнхенская "Бавария" стала обладателем Суперкубка Германии, победив в принципиальном матче дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Уже в восьмой раз за последние девять лет именно эти две команды разыгрывают Суперкубок. Трижды успеха добивалась "Боруссия", которая в основном берет Кубок страны. Но все же класс мюнхенцев выше, что они и доказали во вторничный вечер, причем на домашней арене "желто-черных". Дубль оформил Роберт Левандовски, еще один мяч у гостей забил Томас Мюллер, а у хозяев отличился Марко Ройс.

Добавим, что "Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок. У ближайшего преследователя "Боруссии" в активе шесть побед.