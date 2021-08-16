Каталонцы выиграли первый матч после ухода Месси

В минувшие выходные стартовал чемпионат Испании, к которому с этого сезона будет приковано особое внимание. Впервые за 15 лет в Примере не будут выступать ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Уход Месси в "ПСЖ" стал настоящим шоком для болельщиков "Барселоны". Почти все лето они ждали новостей о продлении контракта с великим аргентинцем, но в последний момент все сорвалось.

Мало того, что клуб потерял задаром свою легенду, так еще и не решил даже половины своих финансовых проблем: перед матчем первого тура стало известно, что если ряд игроков откажутся от понижения зарплаты, то "сине-гранатовые" не смогут регистрировать новичков. На помощь пришел капитан команды Жерар Пике, согласившийся на существенное снижение оклада. В итоге "Барселона" заявила Мемфиса Депая, который призван заменить Месси, а также Эрика Гарсию и Рея Маная.

- Мы прекрасно знаем о нашей экономической ситуации. Клубу нужна всяческая помощь. Нужно отметить позицию не только Пике, но и Серджи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь исправить положение вещей. Это важно и показывает, что "Барса" для них является домом, - отметил главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Наверное, символично, что первый мяч "Барселоны" после эпохи Месси забил именно Пике. Жерар положил начало яркой победе над "Реал Сосьедадом" (4:2) и поцеловал клубную эмблему, празднуя гол.

- Я здесь родился и вырос. С зарплатой я сделал то, что должен был. Мы уже общались с другими капитанами команды - Бускетсом, Альбой и Роберто. Они тоже готовы на этот шаг. Мы семья, - заявил Пике.

К слову, впервые за полтора года болельщиков пустили на "Камп Ноу". Фанаты поаплодировали Пике и устроили овацию на десятой минуте матча в честь Месси, выступавшего за "Барселону" под десятым номером.

- Всем болельщикам "Барселоны" больно от потери Месси. Он многое сделал для клуба, но мы не должны жить прошлым. Пришли новички, они потихоньку будут менять команду. Тот же Депай заслуживает уважения, - считает Куман. - Важно начинать чемпионат с победы, особенно в домашней встрече. Первые полчаса мы провели великолепно, много владели мячом и хорошо действовали в обороне. Затем они осложнили нам задачу, забив два мяча. И все же можно только порадоваться тому футболу, который показали мои футболисты.

Убедительную победу в первом туре одержал еще один гранд Примеры - "Реал", разгромивший на выезде "Алавес" со счетом 4:1. Дубль оформил Карим Бензема, который вышел на десятое место по количеству матчей за "королевский клуб" (560 встреч).

- Бензема больше, чем форвард - он совершенный игрок. А еще у него сильный характер. По сравнению с футболистом, которого я знал шесть лет назад, Карим стал куда более совершеннее, - отметил рулевой "Реала" Карло Анчелотти, для которого поединок с "Алавесом" стал первым после возвращения в Мадрид.

Фанаты считают, что заменить Месси в "Барселоне" должен Мемфис Депай

У Анчелотти не могли не поинтересоваться обстановкой в "Барселоне". По мнению итальянца, "сине-гранатовые", даже несмотря на потерю Месси, остаются одним из главных претендентов на победу в Ла Лиге.

- Мы должны конкурировать с "Барселоной" - это одна из лучших команд мира. Это не изменится вне зависимости от того, есть у них Месси или нет, - считает Анчелотти.