Судья международной категории прокомментировал выступление российских фигуристок

Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал выступление наших фигуристок на турнире серии "Челленджер" в Финляндии.

По результатам короткой и произвольной программ Камила Валиева с падением побила мировой рекорд и стала первой, вторая строчка досталась Елизавете Туктамышевой, а бронзу завоевала Алена Косторная.

"Девочки просто потрясли! Еще лет пять назад, приходя на тренировки женщин на любых соревнованиях, мы искали девочку, которая прыгала каскад 3+3, и понимали, что это звезда. В Финляндии из 27 девочек каскад 3+3 прыгали 22 девочки, а звезд искать надо было просто по тренировочной куртке, на которой написано "Россия". Эти три звезды и соревновались между собой", - приводит слова Веденина "Матч ТВ".