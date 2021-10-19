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19.10.2021 09:44
Рубрика: Спорт

Судья международной категории прокомментировал выступление российских фигуристок

Текст: Сергей Литвинов
Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал выступление наших фигуристок на турнире серии "Челленджер" в Финляндии.

Фото: РИА Новости
Камила Валиева выиграла Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

По результатам короткой и произвольной программ Камила Валиева с падением побила мировой рекорд и стала первой, вторая строчка досталась Елизавете Туктамышевой, а бронзу завоевала Алена Косторная.

"Девочки просто потрясли! Еще лет пять назад, приходя на тренировки женщин на любых соревнованиях, мы искали девочку, которая прыгала каскад 3+3, и понимали, что это звезда. В Финляндии из 27 девочек каскад 3+3 прыгали 22 девочки, а звезд искать надо было просто по тренировочной куртке, на которой написано "Россия". Эти три звезды и соревновались между собой", - приводит слова Веденина "Матч ТВ".

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