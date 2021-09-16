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16.09.2021 19:05
Рубрика: Спорт

Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя"

Текст: Максим Домчев

Московский "Локомотив" и французский "Марсель" назвали составы на матч первого тура группового раунда футбольной Лиги Европы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
"Спартак" проиграл "Легии" в стартовом матче Лиги Европы

Встреча пройдет на стадионе "Локомотива" в четверг в 19:45.

Стартовый состав хозяев: Гилерме, Едвай, Мурило, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Бека Бека, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Пабло, Сильянов, Живоглядов, Ненахов, Марадишвили, Бабкин, Анджорин, Петров, Керк, Лисакович.

Стартовый состав "Марселя": Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро, Перес, Гендузи, Камара, Чингиз Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.

Запасные: Нгапандуэнтнбу, Манданда, Балерди, Пайет, Луис Энрике, Чалета-Цар, Де ла Фуэнте, Гуэй, Амави, Лирола, Бертелли, Скьортино.

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