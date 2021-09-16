Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя"

Московский "Локомотив" и французский "Марсель" назвали составы на матч первого тура группового раунда футбольной Лиги Европы.
Встреча пройдет на стадионе "Локомотива" в четверг в 19:45.
Стартовый состав хозяев: Гилерме, Едвай, Мурило, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Бека Бека, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Пабло, Сильянов, Живоглядов, Ненахов, Марадишвили, Бабкин, Анджорин, Петров, Керк, Лисакович.
Стартовый состав "Марселя": Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро, Перес, Гендузи, Камара, Чингиз Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.
Запасные: Нгапандуэнтнбу, Манданда, Балерди, Пайет, Луис Энрике, Чалета-Цар, Де ла Фуэнте, Гуэй, Амави, Лирола, Бертелли, Скьортино.