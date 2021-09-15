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15.09.2021 19:40
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Легии" в стартовом матче Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче первого тура группового раунда Лиги Европы проиграл дома польской "Легии" - 0:1.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По сравнению с матчем против "Химок" в составе красно-белых была проведена всего одна замена - вместо Александра Соболева в состав вернулся Джордан Ларссон.

Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
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В первом тайме "Спартак" лишился полузащитника Романа Зобнина. После контакта с соперником он остался лежать на газоне и в итоге уже на 24-й минуте был заменен на Йоррита Хендрикса.

Первую половину хозяева провели более активно и создали несколько опасных моментов, но забить так и не смогли.

После перерыва "Спартак" больше контролировал мяч, чаще бил по воротам, но в решающий момент удача отворачивалась от москвичей. Зато "Легия" свой момент реализовала.

В компенсированное время Эрнест Мучи прошел по флангу и прострелил вдоль ворот, где неприкрытый никем Лирим Кастрати принес "Легии" победу.

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против "Наполи".

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