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15.09.2021 00:07
Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл "Челси" в стартовом матче Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Лондонский "Челси" благодаря голу Ромелу Лукаку нанес поражение "Зениту" в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов - 1:0.
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Чемпиону России выпало начинать групповой турнир Лиги чемпионов в Лондоне матчем против действующего обладателя этого трофея. "Челси" летом усилился бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, который в итоге и решил судьбу встречи.

Фото: AP Photo/Rui Vieira
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Сергей Семак оставил в запасе Артема Дзюбу, зато с первых минут на поле вышел Клаудиньо.

"Зенит" в первом тайме не позволял сопернику создавать голевые моменты у своих ворот. А если мяч все же долетал до голкипера Станислава Крицюка, то становился его добычей. Чемпионы России старались играть на контратаках и доставили проблем обороне соперника.

Второй тайм проходил в подобном ключе. Только с одним исключением. На 69-й минуте защитники не смогли справиться с Лукаку, который после навеса точно пробил головой.

После этого у гостей были шансы отыграться. Но сначала свой момент не смог реализовать Сердар Азмун, которого в последний момент накрыл Антонио Рюдигер. А затем Дзюбе немного не хватило для того, чтобы замкнуть прострел иранца.

Итог матча 1:0 в пользу "Челси".

В параллельном матче "Ювентус" в гостях разгромил шведский "Мальме" - 3:0.

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