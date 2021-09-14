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14.09.2021 22:02
Рубрика: Спорт

Гол Роналду не спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Янг Бойз" одержали волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов - 2:1. В составе английского клуба гол на счету Криштиану Роналду.
Фото: AP Photo/Rui Vieira Фото: AP Photo/Rui Vieira
Фото: AP Photo/Rui Vieira

Португалец обновил несколько рекордов. В частности, он провел 177-й матч в Лиге чемпионов, сравнявшись с испанским голкипером Икером Касильясом.

Фото: Reuters
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На 13-й минуте Роналду стал автором первого гола своего клуба на турнире. Этот забитый мяч стал для него 135-м. Роналду поразил ворота уже 36-й команды в рамках Лиги чемпионов, сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.

На 35-й минуте встречи "Манчестер Юнайтед" остался вдесятером после удаления Аарона Ван-Биссаки.

Во втором тайме хозяева поля сумели воспользоваться численным перевесом. На 66-й минуте Муми Нгамале сравнял счет, а в компенсированное время Теозон-Жордан Сибачо принес своей команде победу.

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