Гол Роналду не спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче Лиги чемпионов

Португалец обновил несколько рекордов. В частности, он провел 177-й матч в Лиге чемпионов, сравнявшись с испанским голкипером Икером Касильясом.

На 13-й минуте Роналду стал автором первого гола своего клуба на турнире. Этот забитый мяч стал для него 135-м. Роналду поразил ворота уже 36-й команды в рамках Лиги чемпионов, сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.

На 35-й минуте встречи "Манчестер Юнайтед" остался вдесятером после удаления Аарона Ван-Биссаки.

Во втором тайме хозяева поля сумели воспользоваться численным перевесом. На 66-й минуте Муми Нгамале сравнял счет, а в компенсированное время Теозон-Жордан Сибачо принес своей команде победу.