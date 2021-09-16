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16.09.2021 19:01
Рубрика: Спорт

Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев

Дом полузащитника лондонского "Челси" Риса Джеймса ограбили в тот момент, когда он играл за свой клуб против "Зенита" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Об этом в четверг рассказал сам футболист, опубликовав сообщение в Instagram.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Матч "Челси" - "Зенит" прошел 14 сентября и завершился победой лондонцев со счетом 1:0. Джеймс, как и все его партнеры, отправился домой в отличном настроении, но там его поджидал неприятный сюрприз. Группа неизвестных проникла в его дом, где, к счастью, в этот момент никого не было.

"Вечером 14 сентября в мой дом ворвалась группа трусов-грабителей. Они вынесли тяжелый сейф и погрузили его в автомобиль. Там были все мои драгоценности, в том числе - медали за победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также "серебро" Евро-2020", - написал Джеймс.

Он обратился к болельщикам с просьбой помочь в расследовании этого преступления.

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