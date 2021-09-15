Семак признал закономерным поражение "Зенита" от "Челси"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Челси" со счетом 0:1 в первом туре группового раунда Лиги чемпионов признал результат закономерным.

Во вторник "Зенит" в Лондоне проиграл "Челси" - 0:1. Автором победного гола стал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. На послематчевой пресс-конференции главный тренер российского клуба посетовал на невезение, но признал результат закономерным.

"Думаю, результат закономерен. Все-таки "Челси" больше владел преимуществом. Были неплохие подходы, удары, хорошие моменты. Может, не такой убойный, как у нас, но тем не менее. Ну и самое важное - кто забивает, тот и выигрывает. Сегодня были проблемы с выходом из обороны, брак. Это, в частности, связано с определенной усталостью у некоторых игроков. Брака было больше, чем хотелось бы", - приводит слова Семака "Чемпионат".

Главный тренер "Зенита" объяснил игру в три центральных защитника тем, что такой вариант был выбран после внимательного изучения игры соперника.