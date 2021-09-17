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17.09.2021 00:33
Рубрика: Спорт

"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Соперники московского "Спартака" по группе в Лиге Европы - "Лестер" и "Наполи" - сыграли вничью - 2:2. Российский клуб после первого тура замыкает турнирную таблицу.
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

"Лестер" принимал "Наполи" в группе, где днем ранее "Легия" в Москве обыграла "Спартак" со счетом 1:0.

Итальянский клуб больше атаковал и создавал опасные моменты, но на перерыв ушел, уступая со счетом 0:1. На девятой минуте Айосе Перес наказал гостей за ошибку в обороне.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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После перерыва "Лестер" отличился снова, но арбитры после просмотра повтора определили у игрока хозяев положение вне игры. И все же на 64-й минуте Харви Барнс увеличил преимущество в счете. Футболисты "Наполи" сумели отыграть один мяч спустя пять минут. Виктор Осимхен сумел перебросить мяч через Каспера Шмейхеля, а на 87-й минуте он же головой вколотил мяч в сетку ворот - 2:2.

После первого тура лидирует "Легия" - 3 очка, далее расположились "Наполи" и "Лестер" - по одному, "Спартак" пока замыкает таблицу, не набрав очков.

В следующем туре российский клуб сыграет на выезде против "Наполи".

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