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16.09.2021 09:55
Рубрика: Спорт

Черчесов поздравил "Легию" с победой над "Спартаком" в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер сборной России, "Спартака" и "Легии" Станислав Черчесов прокомментировал поражение красно-белых от польского клуба в Лиге Европы и поздравил польский клуб с победой.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Черчесов ранее возглавлял польский клуб и накануне матча он встретился с владельцем "Легии" Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем. Они подарили российскому специалисту футболку клуба.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня. В результате в концовке встречи одна из контратак "Легии", которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Экс-наставник сборной России уверен, что для московского клуба еще не все потеряно в Лиге Европы.

"Впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение", - считает Черчесов.

Матч "Спартак" - "Легия" прошел в Москве в среду и завершился победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч был забит в самом конце встречи.

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