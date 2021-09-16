Черчесов поздравил "Легию" с победой над "Спартаком" в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России, "Спартака" и "Легии" Станислав Черчесов прокомментировал поражение красно-белых от польского клуба в Лиге Европы и поздравил польский клуб с победой.

Черчесов ранее возглавлял польский клуб и накануне матча он встретился с владельцем "Легии" Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем. Они подарили российскому специалисту футболку клуба.

"Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня. В результате в концовке встречи одна из контратак "Легии", которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Экс-наставник сборной России уверен, что для московского клуба еще не все потеряно в Лиге Европы.

"Впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение", - считает Черчесов.

Матч "Спартак" - "Легия" прошел в Москве в среду и завершился победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч был забит в самом конце встречи.