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14.09.2021 21:55
Рубрика: Спорт

РФС поставил задачу выхода футбольной сборной России на Олимпиаду

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский футбольный союз ставил и будет ставить задачу выхода сборной России в финальную часть Олимпийских игр.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что организация будет продолжать ставить задачу выхода на Олимпиаду для молодежной сборной, но сделать это будет непросто, поскольку на турнир попадают лишь четыре сборных из Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта отметил, что отечественные футболисты не могут попасть на Олимпийские игры с 1988 года.

"Мы понимаем, что Олимпийские игры - это, наверное, не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своему статусу и значимости чемпионату Европы и чемпионату мира. Но, безусловно, нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде", - приводит ТАСС слова Дюкова.

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