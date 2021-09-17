Новости

Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО 01:01
"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 00:53
Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер 00:48
"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы 00:33
ЦИК: Агитационная кампания прошла без серьезных нарушений 00:31
В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска 00:25
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы 00:21
Юрий Борисов заявил о необходимости поддержки нефтехимии 00:02
Борисов: Двигатель в Ил-112 будут дорабатывать, а не заменять на импортный 00:01
Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V" 16.09.2021
Трамп предрек "конец США" через три года 16.09.2021
МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы 16.09.2021
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года 16.09.2021
Европарламент признал "коллективный провал" Запада в Афганистане 16.09.2021
Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 16.09.2021
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 16.09.2021
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 16.09.2021
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 16.09.2021
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 16.09.2021
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 16.09.2021
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 16.09.2021
Отопительный сезон начался в 36 регионах 16.09.2021
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 16.09.2021
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 16.09.2021
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 16.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 00:53
Рубрика: Спорт

"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Текст: Максим Домчев
В Континентальной хоккейной лиге в столичном дерби ЦСКА переиграл "Спартак" со счетом 5:3. Героем встречи стал форвард армейцев Сергей Плотников, оформивший хет-трик.
Игрок ЦСКА Сергей Плотников радуется заброшенной шайбе. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Игрок ЦСКА Сергей Плотников радуется заброшенной шайбе. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Игрок ЦСКА Сергей Плотников радуется заброшенной шайбе. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Спартак" после успешного старта сезона принимал дома ЦСКА, которому до этого уступал на домашнем льду 11 раз подряд. В первом периоде команды не сумели отличиться.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам

Во второй 20-минутке Сергей Плотников вывел ЦСКА вперед. Лукас Вальмарк и все тот же Плотников к 34-й минуте встречи сделали счет 3:0. Казалось бы, судьба матча решена. Но нынешний "Спартак" под руководством Бориса Миронова проявил характер. Еще до перерыва Илья Талалуев сумел отыграть одну шайбу. Он же на 42-й минуте сократил отставание до минимума, а на 50-й минуте Александр Хохлачев сумел в третий раз поразить ворота ЦСКА.

Но более опытные армейцы все же смогли вырвать победу. Сергей Андронов и Плотников установили окончательный результат - 5:3.

В других матчах дня "Салават Юлаев" обыграл "Куньлунь" - 5:1, московское "Динамо" победило "Сибирь" - 5:4, "Йокерит" в серии буллитов одолел "Торпедо" - 5:4. "Трактор" нанес поражение "Нефтехимику" - 3:1, СКА выиграл у "Сочи" - 2:0, а "Барыс" уступил рижскому "Динамо" - 2:3.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Чемпионат КХЛ 2020/2021