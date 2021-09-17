"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге в столичном дерби ЦСКА переиграл "Спартак" со счетом 5:3. Героем встречи стал форвард армейцев Сергей Плотников, оформивший хет-трик.

"Спартак" после успешного старта сезона принимал дома ЦСКА, которому до этого уступал на домашнем льду 11 раз подряд. В первом периоде команды не сумели отличиться.

Во второй 20-минутке Сергей Плотников вывел ЦСКА вперед. Лукас Вальмарк и все тот же Плотников к 34-й минуте встречи сделали счет 3:0. Казалось бы, судьба матча решена. Но нынешний "Спартак" под руководством Бориса Миронова проявил характер. Еще до перерыва Илья Талалуев сумел отыграть одну шайбу. Он же на 42-й минуте сократил отставание до минимума, а на 50-й минуте Александр Хохлачев сумел в третий раз поразить ворота ЦСКА.

Но более опытные армейцы все же смогли вырвать победу. Сергей Андронов и Плотников установили окончательный результат - 5:3.

В других матчах дня "Салават Юлаев" обыграл "Куньлунь" - 5:1, московское "Динамо" победило "Сибирь" - 5:4, "Йокерит" в серии буллитов одолел "Торпедо" - 5:4. "Трактор" нанес поражение "Нефтехимику" - 3:1, СКА выиграл у "Сочи" - 2:0, а "Барыс" уступил рижскому "Динамо" - 2:3.