Столичное "Динамо" и уфимский "Салават Юлаев" вновь выиграли в КХЛ

В регулярном чемпионате Континентельной хоккейной лиги лишь две команды идут с "нулем" в графе поражения. Это - московское "Динамо" и уфимский "Салават Юлаев".

Столичный клуб, лидирующий в Западной конференции, в блестящей манере в гостях одолел "Сибирь" - 5:4. В составе "бело-голубых" дублем отметился Станислав Галиев, еще по шайбе забросили Олег Зайцев, Николай Чебыкин и Вячеслав Войнов, для которого этот гол стал дебютным за "Динамо". Он набрал три очка в матче (1+2).

Вратарь Иван Бочаров сохранял ворота в неприкосновенности два периода, но в третьем пропустил сразу четыре шайбы от Олега Ли, Александра Шарова, Никиты Сетдикова и Дениса Бодрова. "Сибирь" произвела перестановку вратарей после третьей пропущенной шайбы: вместо Харри Сятери на ворота встал Антон Красоткин.

Отметим, что "Динамо" обновило клубный рекорд по лучшему старту в КХЛ, одержав шестую победу подряд. Команда добивалась пяти побед на старте в сезонах-2013/14, 2016/17. В Восточной конференции нет равных "Салавату Юлаеву", который также одержал шестую победу подряд. На сей раз перед уфимцами капитулировал "Куньлунь" - 1:5.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Пустозеров, Николай Кулёмин, Владислав Картаев, Петр Хохряков и Сергей Шмелев. У пекинской команды отличился Тайлер Вон.