Брагин: Матвей Мичков выдерживает взрослый хоккей

В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Центральной встречей игрового дня стало противостояние в Москве, где отлично начавший чемпионат "Спартак" принимал питерский СКА.

Матч получился "валидольным", и "красно-белых" в конечном итоге погубили их собственные ошибки в обороне. В начале второго периода игроки "Спартака" допустили досадную потерю у своих ворот, и Антон Бурдасов воспользовался этим сполна - 1:0. А в концовке второй двадцатиминутки армейцы с берегов Невы вновь праздновали успех - первое удаление "Спартака" в матче обернулось голом Кирилла Марченко. Больше счет на табло не менялся до финальной сирены.

Подводя итоги матча на пресс-конференции, главный тренер СКА Валерий Брагин прежде всего отметил результат:

- После поражения в прошлом матче нам было важно порадовать болельщиков. Не буду скрывать, мы действительно играли на результат. И самое важное, что удалось одержать победу.

Как вы оцените игру голкипера Ларса Юханссона, отстоявшего матч "на ноль"?

Валерий Брагин: Он уже давно освоился в СКА. Здорово работал на предсезонке. Сейчас выходит на свой уровень. Сегодняшняя игра показала, что он находится в хорошем тонусе.

16-летний Матвей Мичков у вас то в первом звене играет, то сейчас как 13-й нападающий выходит, получая лишь восемь смен и 5:44 минуты игрового времени. Какие у вас планы на этого нападающего?

Валерий Брагин: С ним надо очень аккуратно. После каждого матча мы смотрим его состояние. Поэтому он сегодня имел столько игрового времени. Но в целом, я считаю, Мичков выдерживает взрослый хоккей. И когда сегодня выходил, то играл неплохо.

Вы не планируете отправлять Мичкова в высшую или молодежную лиги?

Валерий Брагин: Пока держим его в СКА. Он в наших руках, и с ним нужно очень аккуратно, грамотно проводя тренировочный процесс. Может быть, какие-то игры он и в других лигах проведет, но посмотрим.

А вот хоккеисты ЦСКА своих почитателей разочаровали, уступив "Барысу" - 3:6. Отметим, что судьба матча решилась в третьем периоде, в котором "красно-синие" пропустили аж пять раз.

Несмотря на поражение, главный тренер москвичей Сергей Федоров нашел и позитивные моменты в игре своей команды:

- Считаю, команда сыграла там, где была возможность играть "пять на пять", в неплохой хоккей. Удаления немного подвели нас, не знаю, какие хорошие, какие плохие, но они были и подпортили всю игру. Я благодарен ребятам, потому что мы играли по установке все 60 минут. Большую часть времени на льду наша команда провела в плюс. Чемпионат только начался, поэтому будем вносить коррективы на ходу.

Отличный матч провел магнитогорский "Металлург", который смог одолеть омский "Авангард" - 7:4.

Самым результативным игроком прошедшей встречи стал форвард "Магнитки" Николай Голдобин, который набрал четыре (1+3) очка по системе "гол плюс пас".

У омичей по два очка (гол полюс передача) на счету Ивана Телегина и Петера Цегларика.

Тем временем стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) добивается сокращения срока дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова с целью его участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Главный тренер СКА Валерий Брагин уверен, что 16-летний вундеркинд Матвей Мичков выдерживает взрослый хоккей

Как сообщает ТАСС, игрок "Вашингтона" и сборной России в августе 2019 года был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. При этом Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в НХЛ, которая не подчиняется кодексу ВАДА.

Согласно новому кодексу ВАДА, вступившему в силу 1 января, спортсмены, ранее дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил после обнаружения в пробах следов наркотических веществ (кокаина, героина, тетрагидроканнабинола и метилендиоксиметамфетамина (экстази)), могут претендовать на значительное сокращение срока наказания (до трех месяцев). Сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если нарушение случилось во внесоревновательный период.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе "B" вместе с командами Чехии, Дании и Швейцарии.