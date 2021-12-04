"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу"

Московский "Локомотив" в матче 17-го тура РПЛ на домашней арене уступил аутсайдеру сезона - "Уралу" со счетом 0:1.

В трех последних матчах РПЛ под руководством Маркуса Гисдоля "Локомотив" набрал всего одно очко. Это вовсе не тот результат, которого от немца ждут руководители клуба и болельщики.

По данным СМИ, накануне этого матча была информация о возможной отставке Игоря Шалимова, под руководством которого команда постепенно начала набирать очки, но выбраться из подвала турнирной таблицы все никак не удается.

Основные события первого тайма развернулись в концовке. На 40-й минуте Тин Едвай неосторожно попал локтем в голову сопернику в своей штрафной и получил желтую карточку и пенальти. Рафал Аугустыняк уверенно реализовал 11-метровый.

В начале второго тайма Едвай заработал второе предупреждение и покинул поле. Оставшись вдесятером игроки "Локомотива" пытались спасти игру, но гости сыграли очень грамотно и довели встречу до победы.

"Урал" после этого успеха поднялся на 14-е место с 17-ю очками. "Локомотив" - пятый, набрав 25 очков.