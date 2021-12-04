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04.12.2021 21:28
Рубрика: Спорт

"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу"

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в матче 17-го тура РПЛ на домашней арене уступил аутсайдеру сезона - "Уралу" со счетом 0:1.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В трех последних матчах РПЛ под руководством Маркуса Гисдоля "Локомотив" набрал всего одно очко. Это вовсе не тот результат, которого от немца ждут руководители клуба и болельщики.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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По данным СМИ, накануне этого матча была информация о возможной отставке Игоря Шалимова, под руководством которого команда постепенно начала набирать очки, но выбраться из подвала турнирной таблицы все никак не удается.

Основные события первого тайма развернулись в концовке. На 40-й минуте Тин Едвай неосторожно попал локтем в голову сопернику в своей штрафной и получил желтую карточку и пенальти. Рафал Аугустыняк уверенно реализовал 11-метровый.

В начале второго тайма Едвай заработал второе предупреждение и покинул поле. Оставшись вдесятером игроки "Локомотива" пытались спасти игру, но гости сыграли очень грамотно и довели встречу до победы.

"Урал" после этого успеха поднялся на 14-е место с 17-ю очками. "Локомотив" - пятый, набрав 25 очков.

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