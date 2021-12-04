"Спартак" вдесятером вырвал победу над "Ахматом"

Московский "Спартак" одержал победу над "Ахматом" со счетом 2:1, почти 60 минут играя вдесятером после удаления Александра Соболева. Победу команде Руя Витории за несколько минут до конца встречи принес Квинси Промес.

"Спартак" подошел к этой встрече с серией из шести подряд матчей без побед в РПЛ. Проблем добавила и травма Максимилиана Кофрие, которого в составе заменил молодой Даниил Денисов.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. После передачи Александра Соболева очередной мяч за красно-белых провел Виктор Мозес.

На 32-й минуте встречи Соболев грубо сыграл против Игоря Коновалова. Арбитр встречи Виталий Мешков не увидел повода для красной карточки, но после подсказки судьи на VAR и изучения видеоповтора удалил спартаковца с поля.

Оставшись вдесятером, "Спартак" пропустил в самом конце тайма. Защитники упустили Даниила Уткина, который точно пробил в дальний угол.

Развязка в матче наступила на 87-й минуте. После прострела с фланга Романа Зобнина Квинси Промес сумел переправить мяч в сетку "Ахмата". В этом моменте ошибся вратарь гостей, "потерявший" ворота.

"Спартак" прервал серию из шести матчей без побед и набрав 23 очка поднялся на девятое место в таблице. "Ахмат" располагается на седьмой строчке, опережая москвичей на одно очко.