"Спартак" вдесятером вырвал победу над "Ахматом"

"Спартак" подошел к этой встрече с серией из шести подряд матчей без побед в РПЛ. Проблем добавила и травма Максимилиана Кофрие, которого в составе заменил молодой Даниил Денисов.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте. После передачи Александра Соболева очередной мяч за красно-белых провел Виктор Мозес.
На 32-й минуте встречи Соболев грубо сыграл против Игоря Коновалова. Арбитр встречи Виталий Мешков не увидел повода для красной карточки, но после подсказки судьи на VAR и изучения видеоповтора удалил спартаковца с поля.
Оставшись вдесятером, "Спартак" пропустил в самом конце тайма. Защитники упустили Даниила Уткина, который точно пробил в дальний угол.
Развязка в матче наступила на 87-й минуте. После прострела с фланга Романа Зобнина Квинси Промес сумел переправить мяч в сетку "Ахмата". В этом моменте ошибся вратарь гостей, "потерявший" ворота.
"Спартак" прервал серию из шести матчей без побед и набрав 23 очка поднялся на девятое место в таблице. "Ахмат" располагается на седьмой строчке, опережая москвичей на одно очко.