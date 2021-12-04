ЦСКА обыграл "Крылья Советов" благодаря голу Бохинена

В матче 17-го тура РПЛ московский ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Эмиля Бохинена.

Матч в Самаре проходил под аккомпанемент дождя. В первом тайме предпочтительнее выглядели хозяева, заставившие голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева чаще вступать в игру. Но многоопытный вратарь армейцев действовал надежно.

Был шанс отличиться и у ЦСКА, но после удара Чидеры Эджуке Иван Ломаев свою команду выручил.

Активнее смотрелись самарцы и после перерыва, но в итоге отличились не они. На 75-й минуте Эджуке ворвался в штрафную и нашел пасом вышедшего на замену Эмиля Бохинена, принесшего ЦСКА победу.

У ЦСКА после 17 туров стало 27 очков. Команда Алексея Березуцкого занимает четвертое место в таблице РПЛ. Самарцы с 24-мя очками располагаются на восьмой строчке.