ЦСКА обыграл "Крылья Советов" благодаря голу Бохинена

Новости

Митрополит: Кампанию против прививок развернули зарубежные враги России 17:43
Названы автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других 17:25
Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте 17:04
Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов по всей стране 16:40
Фото: Игроки "Зенита" вышли на поле со щенками на руках 16:39
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем генсовета партии 16:36
Кабмин одобрил соцподдержку для некоторых граждан при оплате ЖКУ 16:24
В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров 16:22
Путин объявит волонтера года 16:04
Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину 15:59
Врачи назвали симптом высокого сахара в крови с необратимыми последствиями 15:59
Минпромторг надеется на сертификацию самолета МС-21 в этом году 15:48
В Каспийском море села на мель баржа 15:35
В Москве на "зеленой" ветке метро из-за человека на путях остановились поезда 15:33
Футбольный "Спартак" приобрел нового вратаря 15:30
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт пенсионеров 15:20
"Единая Россия" избрала на съезде новый состав высшего совета партии 15:12
Медведев: До конца 2024 года в РФ будет построено около 1,3 тысячи новых школ 15:05
В Индонезии жители спасаются бегством от огнедышащего вулкана 14:59
Медведев призвал "ЕР" активно убеждать людей в важности вакцинации от ковида 14:56
Матвиенко вылетела в Бахрейн 14:50
Оперштаб: В Москве выявлено 3356 новых случаев COVID-19 14:46
Водителя Cadillac арестовали за стрельбу в центре Москвы 14:46
Президенты России и ЮАР обсудили борьбу с "омикроном" 14:31
В Москве запустят ночные "Ласточки" 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 16:20
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" благодаря голу Бохинена

Текст: Максим Домчев
В матче 17-го тура РПЛ московский ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Эмиля Бохинена.
Эмиль Бохинен Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Эмиль Бохинен Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Эмиль Бохинен Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Матч в Самаре проходил под аккомпанемент дождя. В первом тайме предпочтительнее выглядели хозяева, заставившие голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева чаще вступать в игру. Но многоопытный вратарь армейцев действовал надежно.

Был шанс отличиться и у ЦСКА, но после удара Чидеры Эджуке Иван Ломаев свою команду выручил.

Активнее смотрелись самарцы и после перерыва, но в итоге отличились не они. На 75-й минуте Эджуке ворвался в штрафную и нашел пасом вышедшего на замену Эмиля Бохинена, принесшего ЦСКА победу.

У ЦСКА после 17 туров стало 27 очков. Команда Алексея Березуцкого занимает четвертое место в таблице РПЛ. Самарцы с 24-мя очками располагаются на восьмой строчке.

Футбольный "Спартак" приобрел нового вратаря
Спорт Футбол Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2021/2022