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04.12.2021 22:28
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации первого в истории "Формулы-1" Гран-при Саудовской Аравии.

В субботу прошла квалификация Гран-при Саудовской Аравии - предпоследнего этапа чемпионата мира. Его победителем стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

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Он показал в лучшей попытке в третьем сегменте результат 1 минута 27,511 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, проигравший 0,111 секунды. Лидер общего зачета чемпионата мира Макс Ферстаппен из Нидерландов, представляющий команду "Ред Булл", несмотря на аварию стал третьим.

С последней стартовой линии в гонку уйдут пилоты команды "Хаас" немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.

Гонка пройдет в воскресенье. Ферстаппен опережает в общем зачете Хэмилтона на 8 очков.

Спорт Формула-1