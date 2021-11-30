Мазепин подвел итоги дебютного сезона в "Формуле-1"

Хотя до завершения чемпионата в "Формуле-1" осталось еще два этапа - в Саудовской Аравии и ОАЭ, команда "Хаас", за которую выступает российский гонщик Никита Мазепин, начинает подводить итоги сезона-2021.

Для Мазепина это был дебютный год в королевских гонках.

- Я многому научился в этом сезоне. Совершенно точно, что этот год отличается от всех остальных лет в моей жизни. Я определенно стал лучше, как гонщик во всех аспектах, и получил уроки за пределами гоночной трассы, - приводит слова Мазепина F1news со ссылкой на пресс-службу "Хааса". - Мне потребовалось много времени, чтобы освоиться в команде, понять, как работает большой коллектив, и научиться максимально продуктивно взаимодействовать с людьми, которые со мной работают во время гоночного уик-энда. Работая с командой, я понял, что должен здесь и сейчас показывать результат, поскольку в "Формуле-1" редко выпадет второй шанс.

Напомним, что на первом же этапе в Бахрейне Мазепин вылетел с трассы из-за аварии. Потом были сходы из-за проблем с подвеской, гидравликой или мотором. Но, как сказал Никита, он научился не сдаваться. Россиянин занимает последнее место в личном зачете, уступая партнеру Мику Шумахеру. Хотя оба ни разу не смогли набрать очки за гонку.

Борьбу за чемпионство ведут Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (351,5) и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (343,5).