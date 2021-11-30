Мазепин подвел итоги дебютного сезона в "Формуле-1"

Новости

СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 22:14
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 21:57
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 21:53
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 21:31
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 21:19
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 21:11
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 21:07
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 20:55
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:51
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 20:28
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 20:10
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 19:48
В оборонной промышленности прошли серьезные кадровые перестановки 19:39
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 19:04
В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома 19:03
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России снизилась 19:02
В Башкирии суд оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву 18:42
В Москве выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков 18:37
Завершено расследование уголовного дела высокопоставленных военных 18:31
ФАС возбудила дело против владельца Il Патио и Costa Coffee 18:30
Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя 18:28
Пробки в Москве выросли до девяти баллов 18:27
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин 18:24
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским 18:16
Попова: В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон" 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 21:57
Рубрика: Спорт

Мазепин подвел итоги дебютного сезона в "Формуле-1"

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Хотя до завершения чемпионата в "Формуле-1" осталось еще два этапа - в Саудовской Аравии и ОАЭ, команда "Хаас", за которую выступает российский гонщик Никита Мазепин, начинает подводить итоги сезона-2021.

Для Мазепина это был дебютный год в королевских гонках.

Фото: РИА Новости
Отец российского гонщика Мазепина намерен купить команду "Формулы-1"

- Я многому научился в этом сезоне. Совершенно точно, что этот год отличается от всех остальных лет в моей жизни. Я определенно стал лучше, как гонщик во всех аспектах, и получил уроки за пределами гоночной трассы, - приводит слова Мазепина F1news со ссылкой на пресс-службу "Хааса". - Мне потребовалось много времени, чтобы освоиться в команде, понять, как работает большой коллектив, и научиться максимально продуктивно взаимодействовать с людьми, которые со мной работают во время гоночного уик-энда. Работая с командой, я понял, что должен здесь и сейчас показывать результат, поскольку в "Формуле-1" редко выпадет второй шанс.

Напомним, что на первом же этапе в Бахрейне Мазепин вылетел с трассы из-за аварии. Потом были сходы из-за проблем с подвеской, гидравликой или мотором. Но, как сказал Никита, он научился не сдаваться. Россиянин занимает последнее место в личном зачете, уступая партнеру Мику Шумахеру. Хотя оба ни разу не смогли набрать очки за гонку.

Борьбу за чемпионство ведут Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (351,5) и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (343,5).

Спорт Формула-1