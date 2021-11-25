Отец российского гонщика Мазепина намерен купить команду "Формулы-1"

Дмитрий Мазепин, являющийся владельцем компании "Уралкалий" - титульного спонсора команды "Формулы-1" "Хаас", рассказал о планах приобрести одну из команд "королевских гонок".

"У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы - хотим расширить наше присутствие в "Формуле-1". У нас есть команда "Хайтек", она представлена в "Формуле-4", "Формуле-3" и "Формуле-2". В идеале венцом должна стать команда "Ф-1", и мы хотим быть ее владельцем", - приводит слова Мазепина "Матч ТВ".

Дмитрий Мазепин добавил, что речь идет не только о команде "Хаас", но и о других. Однако пока конкретных переговоров нет и все ждут следующего сезона.