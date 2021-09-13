Главный тренер "Ак Барса" прокомментировал проигрыш своих подопечных

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги обещает быть жарким. Признанные фавориты в начале турнира иной раз не выдерживают конкуренции. Яркий тому пример - казанский "Ак Барс".

Один из фаворитов чемпионата КХЛ - "Ак Барс" крайне неудачно стартовал в турнире, проиграв четыре из шести матчей. Фото: РИА Новости

Накануне "Белые барсы" снова огорчили своих поклонников, в гостях уступив минскому "Динамо" - 2:5. В первом периоде гол на свой счет записал нападающий хозяев Мальте Стремвалл, реализовавший большинство. На восьмой минуте второго периода Александр Бурмистров счет сравнял.

Вскоре Дмитрий Кагарлицкий вывел казанский клуб вперед. Но рано казанцы радовались. В начале третьей двадцатиминутки нападающий минчан Владимир Алистров восстановил равновесие в счете, а далее Мальте Стремвалл, Владимир Алистров и Тэйлор Бек закрепили преимущество "Динамо".

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции был довольно эмоционален:

- Тут все ясно - инициативу перехватили минчане. Они создали много моментов, сколько было - столько и забили. Мы вели в счете до первой ошибки, можно было доиграть, но не получилось. Будем готовиться дальше.

У "Ак Барса" две победы в шести играх. Как собираетесь исправлять ситуацию?

Дмитрий Квартальнов: Нам всем надо подумать. Тренерам, игрокам, всем-всем. Добавить во всех линиях. Нужно понимать всю сложность ситуации.

С чем связываете такое большое количество ошибок в защите?

Дмитрий Квартальнов: Вообще игра состоит из ошибок. Не могу сказать, что их было очень много. В конце оборона чуть "поднаелась", и были допущены ошибки. Надо работать, исправлять это дело.

Тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов второй недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Иван Федотов из ЦСКА, одержавший с командой три победы в трех матчах. По воротам Федотова был нанесено 96 бросков, из которых он отразил 96,88%.

Среди защитников не было равных игроку столичного "Динамо" Вячеславу Войнову. В двух победных матчах своей команды Войнов набрал пять (0+5) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, при общем значении "+5".

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Калле Коссила из "Йокерита".

Коссила набрал шесть (3+3) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, при общем значении "+4".

Наконец, среди новичков поздравления принимает игрок СКА Матвей Мичков. Матвей набрал три очка (2+1) в трех матчах недели.