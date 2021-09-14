Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по числу голевых передач. Во вторник в гостевом матче против "Адмирала" Шипачев помог "Динамо" победить - 5:3.

На счету нападающего две голевые передачи. Шипачев достиг отметки в 510 передач в 773 играх лиги, что является новым рекордом КХЛ. Прежнее высшее достижение принадлежало Сергею Мозякину - 509 передач.

Всего за карьеру в КХЛ лидер "Динамо" и самый ценный игрок прошлого сезона Вадим Шипачев забросил 242 шайбы и 510 раз ассистировал партнерам.