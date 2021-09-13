Уфимский "Салават" переиграл "Нефтехимика" в КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты.

Лишь два клуба из всех участников турнира пока не знают горечи поражений. На Западе - это московское "Динамо". Накануне "бело-голубые" в гостях одолели "Амур" - 6:2.

Коллектив Алексея Кудашова одержал четвертую победу подряд и с восемью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции. А вот "Амур" потерпел пятое поражение кряду и расположился на самом дне турнирной таблицы.

Отлично идут дела и у уфимского "Салавата Юлаева", лидирующего на Востоке.

Клуб из Уфы переиграл "Нефтехимик" - 5:1, и этот успех стал для них пятым в пяти матчах чемпионата.

Команда Томи Ламса превзошла достижение сезона 2008/2009, тогда "Салават Юлаев" выиграл четыре стартовых матча. В игре против "Нефтехимика" дубль оформил Сакари Маннинен, по шайбе забросили Николай Кулемин, Григорий Панин и Сергей Шмелев.

"Салават Юлаев", одержав пять побед в пяти матчах КХЛ, выдал лучший старт в своей истории

Главный тренер "юлаевцев" на пресс-конференции отметил характер своей команды:

- В матче против "Нефтехимика" хорошо начали первый период. Было видно, что заряжены на игру. Мне понравилось, как мы провели стартовый отрезок и как действовали на протяжении всего матча. Во втором периоде продолжали создавать моменты. Считаю, что все четыре звена проделали хорошую работу, и за счет этого мы одержали такую убедительную победу, забили пять шайб. Также очень важно, что у нас забивает не только первое звено.

У "Салавата" лучший старт в истории КХЛ. Предполагали, что команда так стрельнет в начале регулярки?

Томи Ламса: Честно, такого не ждали. Ключевое наше задание было: построить команду, которая способна побеждать. Сейчас надо продолжать в том же духе, так же усердно тренироваться.

Перед третьим периодом у вас не было желания провести какой-нибудь эксперимент и дать побольше времени молодым игрокам?

Томи Ламса: Хоккей - это все-таки командная игра, поэтому не так просто сократить игровое время двух первых звеньев. Здесь необходимо проводить правильную ротацию на льду, в этом и заключается работа, чтобы все поиграли.

Клуб "Агидель" в третий раз стал чемпионом Женской хоккейной лиги. Прокомментируйте, пожалуйста, этот успех команды системы клуба.

Томи Ламса: Для них это очень важная победа. Я успел увидеть мельком на табло, когда их поздравляли. Очень за них рад.

Как планируете заполнить предстоящую паузу?

Томи Ламса: Ребята получат пару дней выходных, потому что до этого были непростые матчи. Нас ждет очень непростой октябрь, четырнадцать матчей.

Тем временем

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что лига продолжает работу по организации матча в рамках KHL World Games в текущем сезоне.

- Пока нельзя сказать однозначно, что вынесенных матчей в этом сезоне не будет. Работа ведется, у нас есть желание провести такие игры, но надо смотреть, как будет ситуация складываться. Еще есть время у нас, - цитирует Морозова агентство "Р-Спорт".

Ранее Морозов сообщил, что вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.