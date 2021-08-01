"Зенит" обыграл "Ростов" в матче второго тура РПЛ

"Зенит" в матче второго тура РПЛ нанес поражение "Ростову" в гостях. В матче второго тура в гости к футболистам "Ростова" приехал действующий чемпион страны "Зенит". Матч получился ярким и зрелищным и завершился победой гостей - 4:2.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте после удара Александра Ерохина. Пять минут спустя "Зенит" получил право на пенальти, который вызвался пробить Сердар Азмун. И иранский форвард не подвел - 2:0.

Но незадолго до перерыва хозяевам удалось отквитать один мяч. Отличился арендованный у "Динамо" нападающий Николай Комличенко.

Следующий гол был забит на 75-й минуте. Его автором стал Вендел. Хозяева снова сократили отставание до минимума после точного удара Максима Осипенко, но в концовке встречи Ерохин поставил точку, оформив дубль. "Зенит" после двух матчей набрал 6 очков, у ростовчан два поражения подряд.