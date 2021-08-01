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Рубрика: Спорт

"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ

"Урал" дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" во втором туре чемпионата России.

Фото: iStock
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Счёт матча - 1:1, это первая ничья в текущем сезоне РПЛ. Голами отметились Андрей Панюков - за хозяев на 32-й минуте и Тимур Сулейманов - на 55-й.

На 85-й минуте на стадионе погас свет. На восстановление потребовалось около пяти минут. Из-за вынужденной паузы судья Алексей Амелин компенсировал 9 минут.

В 20:00 в Ростове-на-Дону стартует встреча между "Ростовом" под руководством нового тренера сборной России Валерия Карпина и петербургским "Зенитом".

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