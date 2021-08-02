Россиянка Костенюк выиграла Кубок мира по шахматам

Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

В финале 37-летняя Костенюк переиграла другую россиянку, 22-летнюю Александру Горячкину. В первой партии, играя черными фигурами, Костенюк добилась победы над соперницей. В понедельник прошла вторая партия, в которой на 59-м ходу была зафиксирована ничья. В итоге более опытная шахматистка стала обладательницей главного приза.

Женский турнир проходил впервые в истории. Его призовой фонд составляет 676 тысяч долларов.

Победу Костенюк на турнире прокомментировал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Александра великая чемпионка. Показала свой настоящий характер и одержала победу. В ее коллекции кубок мира хорошо смотрится. Но я бы сказал, что обе наши Александры молодцы и у них большое будущее", - приводит его слова ТАСС.