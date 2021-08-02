Новости

Дождь с грозой сохранится в Москве до утра вторника 23:01
Белый дом принял программу защиты афганцев от талибов 22:59
Байден сместит акцент на вакцинацию в своей внутренней политике 22:51
Билл Гейтс официально развелся со своей супругой Мелиндой 22:24
ФИФА запустила кампанию по улучшению психического здоровья игроков 22:14
"Школьные" выплаты уже начислены на 17,4 млн детей 22:07
Посол РФ: Россия готова обсуждать с США вопросы контроля над вооружениями 21:50
Россиянка Костенюк выиграла Кубок мира по шахматам 21:44
Валерий Карпин объяснил, почему покинул ФК "Ростов" 21:43
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба" 21:39
Три человека погибли, восемь пострадали от урагана под Тверью 21:12
США попросили 24 дипломатов РФ покинуть страну к 3 сентября 21:07
В Вооруженных силах РФ вылечились от коронавируса более 36 тысяч человек 21:02
Стало известно, куда россияне летают в командировки 20:36
Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства 20:36
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы были из Самарской области 20:34
Генпрокуратура РФ: За полгода в стране выявлено почти 11 тысяч взяток 20:15
Захарова предложила вручать украинскую медаль за распространение "кривды" 20:06
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь 19:53
В Москве при падении с лесов погиб рабочий 19:52
Ученые РФ отправятся в Сирию для сохранения памятников культуры 19:44
Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира 19:41
Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с ДНР и ЛНР 19:37
Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму 19:37
АТОР: Около 4 млн россиян могут посетить Турцию в этом году 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
02.08.2021 21:44
Рубрика: Спорт

Россиянка Костенюк выиграла Кубок мира по шахматам

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира

В финале 37-летняя Костенюк переиграла другую россиянку, 22-летнюю Александру Горячкину. В первой партии, играя черными фигурами, Костенюк добилась победы над соперницей. В понедельник прошла вторая партия, в которой на 59-м ходу была зафиксирована ничья. В итоге более опытная шахматистка стала обладательницей главного приза.

Женский турнир проходил впервые в истории. Его призовой фонд составляет 676 тысяч долларов.

Победу Костенюк на турнире прокомментировал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Александра великая чемпионка. Показала свой настоящий характер и одержала победу. В ее коллекции кубок мира хорошо смотрится. Но я бы сказал, что обе наши Александры молодцы и у них большое будущее", - приводит его слова ТАСС.

В регионах Спорт Шахматы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край