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03.08.2021 18:26
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи

Текст: Максим Домчев

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не смог выйти в финал проходящего в Сочи Кубка мира. Во втором полуфинале он уступил гроссмейстеру из Польши Яну-Кшиштофу Дуде.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Первая и вторая партии завершились вничью. Соперники определяли победителя на тай-брейке. Здесь нервы у чемпиона дрогнули, и он уступил со счетом 0,5-1,5.

В финале Дуда сыграет с россиянином Сергеем Карякиным, а Карлсену предстоит матч за третье место против еще одного гроссмейстера из России Владимира Федосеева.

Кубок мира завершится 6 августа. Призовой фонд турнира составляет почти два миллиона долларов.

У женщин победительницей соревнований стала россиянка Александра Костенюк.

Спорт Шахматы