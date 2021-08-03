Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не смог выйти в финал проходящего в Сочи Кубка мира. Во втором полуфинале он уступил гроссмейстеру из Польши Яну-Кшиштофу Дуде.

Первая и вторая партии завершились вничью. Соперники определяли победителя на тай-брейке. Здесь нервы у чемпиона дрогнули, и он уступил со счетом 0,5-1,5.

В финале Дуда сыграет с россиянином Сергеем Карякиным, а Карлсену предстоит матч за третье место против еще одного гроссмейстера из России Владимира Федосеева.

Кубок мира завершится 6 августа. Призовой фонд турнира составляет почти два миллиона долларов.

У женщин победительницей соревнований стала россиянка Александра Костенюк.