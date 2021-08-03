Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория накануне матча против "Бенфики" в квалификации Лиги чемпионов рассказал о проблемах с составом.

"Спартак" в среду в Москве примет португальскую "Бенфику" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Руй Витория рассказал, какие проблемы с составом есть у его команды перед игрой.

Вероятнее всего, не сыграет голландский полузащитник Квинси Промес.

"Промес, скорее всего, не сыграет. Маслов тоже пока не готов. А вот Мозес и Джикия, которые получили небольшие повреждения в прошлом матче, надеемся, смогут нам помочь. Понсе, который только вернулся из Японии, еще нужно время, чтобы влиться в работу, при этом в заявке на матч он будет", - сказал Витория на пресс-конференции.

Португальский тренер считает, что "Спартаку" на этой стадии выпал самым серьезный соперник. Но команда горит желанием выйти в Лигу чемпионов.

"Убежден, Россия достойна иметь там как можно больше представителей", - считает он.