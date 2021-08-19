Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не примет участия в матче третьего тура чемпионата Франции на выезде против "Бреста" в эту пятницу, сообщает Le Parisien.

Главный тренер парижской команды Маурисио Почеттино решил не включать аргентинца в заявку на встречу, хотя ранее, на пресс-конференции, он отметил, что примет решение непосредственно в день поединка. При этом Почеттино отметил: он доволен тем, как Месси влился в коллектив.

"Месси добавил нам положительной энергетики. Он хорошо адаптируется к новым условиям, мы им очень довольны", - отметил Почеттино.

Вероятно, Лионель дебютирует за "ПСЖ" в следующее воскресенье в гостевом матче против "Реймса".