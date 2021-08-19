Новости

Российский робот начал работать в торговом центре Бразилии 22:54
Греция борется с поджигателями 22:40
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 21:59
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:47
Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается 21:44
Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек 21:32
Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников 21:32
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати 21:29
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане 21:28
На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы 20:55
Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри 20:44
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой 20:27
Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза 20:21
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19:45
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19:30
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19:27
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19:24
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19:18
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19:14
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
19.08.2021 21:44
Рубрика: Спорт

Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не примет участия в матче третьего тура чемпионата Франции на выезде против "Бреста" в эту пятницу, сообщает Le Parisien.

Фото: David Ramos/Getty Images
Месси и Роналду не вошли в топ-3 лучших игроков по версии УЕФА

Главный тренер парижской команды Маурисио Почеттино решил не включать аргентинца в заявку на встречу, хотя ранее, на пресс-конференции, он отметил, что примет решение непосредственно в день поединка. При этом Почеттино отметил: он доволен тем, как Месси влился в коллектив.

"Месси добавил нам положительной энергетики. Он хорошо адаптируется к новым условиям, мы им очень довольны", - отметил Почеттино.

Вероятно, Лионель дебютирует за "ПСЖ" в следующее воскресенье в гостевом матче против "Реймса".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси